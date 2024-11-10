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محافظات

حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة بشوارع السنطة في الغربية (صور)

حملة مرورية بشوارع
حملة مرورية بشوارع السنطة،فيتو

 شن قسم مرور مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، حملة مكبرة صباح اليوم بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك لضبط الدراجات النارية والتوك توك الغير مرخص وتسهيل حركة المرور أمام طلاب المدارس.

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 وكان العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، وجه قسم مرور مدينة  السنطة، بشن حملات يومية قادها رئيس القسم منذ بدء الدراسة بالمدارس والجامعات، شملت محيط المدارس بالشوارع الرئيسية والفرعية، 

 وأسفرت عن ضبط عدد من المركبات المخالفة، وتم التحفظ عليهم وتحرير المحاضر اللازمة

 كما تم شن حملات صباحية بالمواقف لتسهيل ركوب الطلاب والموظفين وحل الأزمة والتنبيه عليهم بعدم مخالفة التسعيرة المقررة من مواقف الغربية.

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