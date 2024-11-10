الأحد 10 نوفمبر 2024
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محافظات

تمهيد الطرق والشوارع بأولاد صقر في الشرقية

تمهيد الطرق والشوارع
تمهيد الطرق والشوارع بأولاد صقر محافظة الشرقية، فيتو

 قام صباح اليوم، محمد السواح عبدالله رئيس مركز ومدينة أولاد صقر محافظة الشرقية، بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق العمومية بالمدينة والوحدات المحلية والعمل بصفة دورية لحملات نظافة صباحية ومسائية.

توجيهات من محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الدهانات بالمدن

وذلك للارتقاء بمستوى النظافة اليومية والحفاظ على بيئة نظيفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بنطاق المدينة والوحدات المحلية.

متابعة الطرق العمومية والفرعية 

 وقام رئيس المدينة بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الشوارع والطرق العمومية والفرعية بالمدينة والوحدات المحلية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات.

 

معدات الحملة الميكانيكية 

 وأيضا باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي الحملة وتمهيد الطرق الترابية بالوحدات المحلية، حيث تم تمهيد الطرق الرئيسية (طريق أولاد صقر- قصاصين الازهار وقصاصين الأزهار -الفرايحه وأولاد صقر - زور أبوالليل) باستخدام جليدر المركز.

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توجيهات محافظ الشرقية 

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة استمرار أعمال النظافة وملاحقة المتعديين على الأراضى الزراعية والطرق وإزالة أى تعدى أو إشغال  طريق فى المهد.  

 

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محمد السواح رئيس مركز ومدينة اولاد صقر محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تمهيد الشوارع والطرق الطرق العمومية بالمدينة

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