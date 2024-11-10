تمهيد الطرق والشوارع بأولاد صقر في الشرقية

قام صباح اليوم، محمد السواح عبدالله رئيس مركز ومدينة أولاد صقر محافظة الشرقية، بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الشوارع والطرق العمومية بالمدينة والوحدات المحلية والعمل بصفة دورية لحملات نظافة صباحية ومسائية.

وذلك للارتقاء بمستوى النظافة اليومية والحفاظ على بيئة نظيفة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بنطاق المدينة والوحدات المحلية.

متابعة الطرق العمومية والفرعية

وقام رئيس المدينة بمتابعة أعمال النظافة بنطاق الشوارع والطرق العمومية والفرعية بالمدينة والوحدات المحلية، حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات.

معدات الحملة الميكانيكية

وأيضا باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي الحملة وتمهيد الطرق الترابية بالوحدات المحلية، حيث تم تمهيد الطرق الرئيسية (طريق أولاد صقر- قصاصين الازهار وقصاصين الأزهار -الفرايحه وأولاد صقر - زور أبوالليل) باستخدام جليدر المركز.

توجيهات محافظ الشرقية

وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بضرورة استمرار أعمال النظافة وملاحقة المتعديين على الأراضى الزراعية والطرق وإزالة أى تعدى أو إشغال طريق فى المهد.