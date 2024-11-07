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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لحل مشاكل دوائرهم

الشرقية , فيتو
الشرقية , فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان بمحافظة الشرقية لمتابعة واستكمال تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية والعمل على إزالة المعوقات أمام تنفيذها وافتتاحها لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين وكذلك المشاركة في وضع الخطط الإستراتيجية والرؤى والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة  للمواطنين.

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حل مشاكل المواطنين 

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

استمع المحافظ الى طلبات النواب

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهًا باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورًا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

عقد لقاءات دورية مع الأعضاء

وأكد محافظ الشرقية حرصه على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف على كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية وإتاحة مجال واسع لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

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حجم الجهود التي تبذلها الدولة 

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم واطلاعهم على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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