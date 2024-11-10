صباح.. حكايات صاحبة أطول مشوار فني.. عاشت طفولة قاسية كانت سببًا في تعدد زيجاتها.. كواليس حضورها إلى مصر.. ولماذا تحولت جنازتها إلى مهرجان؟

المطربة صباح ، صاحبة مشوار فنى طويل أمتد 66 عاما ملأت فيها الدنيا فن وبهجة. عاشت حياة صاخبة واستمرت على عرش الغناء أجيالا متعاقبة.

عرفت بالصبوحة، وهي صوت لبنان. أطلق عليها موسى صبرى لقب الشحرورة، وأطلق عليها سمير صبرى لقب شمس الشموس صبوحة، ورحلت عام 2014.

بدأت الممثلة والمطربة صباح طريقها فى الغناء المصرى منذ كانت في المدرسة، من خلال أغانى أم كلثوم وليلى مراد فى حفلات المدرسة وفى الجلسات العائلية، فقد عشقت الغناء المصرى كما عشقت الأفلام المصرية والممثلات والممثلين، وكانت أمنيتها أن تصبح فى نجومية ليلى مراد.

رفضت الأسرة ميلادها

ولدت جانيت جورج فغالى الشهيرة بـ صباح ــ في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر من عام 1927، ورحلت في نوفمبر 2014 وما بين الميلاد والرحيل 87 عاما، في بلدة بدادون بالقرب من منطقة شحرور القريبة من العاصمة اللبنانية بيروت لأب يعمل حلاقا. كانت منذ أيامها الأولى في الحياة على موعد مع الآلام، فقد كانت الصبوحة هي الثالثة في أسرتها بعد شقيقتيها جولييت ولمياء. رفضت الأسرة وجودها لأنها بنت.

صباح فى بداياتها

عاشت المطربة صباح طفولة قاسية حيث كره والدها مجيئها ووصلت قسوته إلى أن سبب لها عقدة نفسية دفعتها إلى الزواج سبع مرات معلنة وما خفى كان أعظم، وكانت صدمتها الثانية بمقتل والدتها على يد شقيقها اعتقادا بخيانتها ردا على خيانة الأب لها.

بداية فى نقابة الصحفيين

اكتشف عمها الصحفى أسعد فضالى صوتها صباح الجميل وهى طفلة فى العاشرة من عمرها، وفى مدرسة الجيزويت للراهبات أصبحت المطربة الأولى لزميلاتها، وحاول عمها إقناع والدها بأن يتركها تغنى في الحفلات، إلا أن الأب رفض بحجة العادات والتقاليد، حتى أقامت نقابة الصحفيين اللبنانيين حفلًا فاقتنع والدها بأن تُحييه؛ ومن هنا بدأ مشوار الشحرورة مع الغناء والتمثيل.

كنت تلميذة عفريتة

وفى مذكراتها التى نشرت مجلة الكواكب أجزاء منها تحكى المطربة صباح عن بدايتها فتقول: استقبلت عند ميلادى استقبالا غير مرغوب فيه لرغبة والدي وكان يملك محلا للحلاقة في إنجاب الذكور، إلا أن والدي أطلق علي اسم جانيت نسبة إلى المطربة اللبنانية المحبوبة جانيت، كنت تلميذة عفريتة لكن صوتى الجميل كان يغفر لى العفرتة طبقا لقاعدة الحسنات يذهبن السيئات وكنت في مدرسة الراهبات في بيروت، وتعلقت بالغناء والفن هذه الفترة وأحفظ اغانى ليلى مراد، وفي سن الرابعة عشرة مثلت في مسرحية بالمدرسة اسمها "الأميرة هند" وكان أول من شجعني في المدرسة الممثل اللبنانى عيسى النحاس بعد اعتزاله، بدأت أشق طريقى كمطربة في لبنان خاصة بعد أن قدمت أغنية "خدنى معاك يا حبيبى" التي كتبها عمى أسعد فضالى خصيصا لى في الإذاعة اللبنانية ولحنها يوسف فاضل وبعدها اعتمدت مطربة في الإذاعة اللبنانية وحققت فيها نجاحا كبيرا واسمى جانيت فضالى، ووصل صيتى إلى مصر عن طريق المترددين على مسارح وحفلات لبنان وسمعت المنتجة اللبنانية آسيا عنى وكانت تبحث عن وجه غنائى وأرسلت برقية إلى مدير أعمالها في لبنان قيصر يونس للاتفاق معى ثم حضرت آسيا نفسها إلى لبنان وانتهى الأمر بحضورى إلى مصر أم الدنيا.

صباح مع التقدم فى السن

كما تقول: نزلت في ضيافة آسيا إلى مصر بعد أن اختارت لى اسم صباح بالتعاون مع المخرج هنرى بركات والشاعر صالح جودت وخلال أيام قليلة تعلمت اللهجة المصرية، وكانت البداية في فيلم (القلب له واحد) عام 1943 وغنيت فيه مجموعة أغان خفيفة من تلحين رياض السنباطى وزكريا أحمد.

اتجهت المطربة صباح إلى تقديم اغانى شديدة الخفة، السريعة القصيرة وأطلق عليها النقاد مطربة السندوتش لأن أغانيها مثل السندوتش ياكلها المستمع وهو واقفا على الرصيف أو جالسا على المقهى، وردا على ذلك تقول صباح: كنت كالببغاء أفعل ما يطلب منى وأردده سواء كان جيدا أو دون المستوى، نجحت في هذا اللون والتف حولي الشباب والفتيات وكان هذا أيام الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب غيّرت لوني الغنائي على يد الملحن المصري كمال الطويل واتخذت طريق المحترفين في الغناء.

الشحرورة صباح



وتعاونت المطربة صباح مع أجيال متعددة من الملحنين والشعراء فبعد زكريا أحمد والسنباطى والقصبجى غنت صباح لمحمد فوزى وفريد الأطرش وعبد الوهاب ومحمود الشريف، وكانت المرحلة الثالثة مع الموجى ومنير مراد وبليغ حمدى، وهى لم تمانع فى حياتها الفنية من التعاون مع ملحن او شاعر غنائى جديد او مغمور فى بداياته وكل ما يهمها الجديد والجيد بغض النظر عن شهرته.

جنسية مصرية لبنانية

منح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المطربة صباح الجنسية المصرية إلى جانب جنسيتها اللبنانية بعد غنائها في أغنية وطنى الأكبر مع شادية وعبد الحليم حافظ ونجاة ووردة وفايدة كامل، ولكنه عاد وسحبها منها مرة أخرى بعد ظهور شائعة علاقتها بإسرائيل، وهي الواقعة التي تضمنها مسلسل "الشحرورة" إلا أن الرئيس أنور السادات أعاد لها الجنسية مرة أخرى أثناء الاحتفالات بنصر أكتوبر.

أغرب الجنازات فى العالم

ورحلت صباح فى 26 نوفمبر عام 2014 عن عمر 87 عامًا وكانت جنازتها من أغرب الجنازات في العالم، حيث أنها أوصت قبل موتها بأن لا يحزنوا عليها وأنها تريد أن تُشيَّع على أنغامها، وهذا ما تمَّ تنفيذه من قبل الشعب اللبناني وأهلها حيث أن جنازتها امتلأت بأغانيها والرقصات الشعبية.