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ثقافة وفنون

من الأناقة للغرابة، نجوم التلفزيون يتألقون على السجادة الحمراء لحفل الإيمي الـ 76

نجوم الإيمي، فيتو
نجوم الإيمي، فيتو

جوائز الإيمي، شهدت السجادة الحمراء للنسخة ٧٦، لحفل توزيع جوائز الإيمي، حضورا كبيرا من نجوم التلفزيون، الذي ظهر معظمهم بكامل أناقتهم، فيما اختار البعض، لفت الانتباه عبر ارتداء ملابس غريبة.

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مهية إيمان ليباج
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نيمفيا الرياح
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أماندا توري

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم. 

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جوائز الإيمي، نجوم مسلسل FALLOUT معا على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

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