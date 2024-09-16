من الأناقة للغرابة، نجوم التلفزيون يتألقون على السجادة الحمراء لحفل الإيمي الـ 76

جوائز الإيمي ، شهدت السجادة الحمراء للنسخة ٧٦، لحفل توزيع جوائز الإيمي، حضورا كبيرا من نجوم التلفزيون، الذي ظهر معظمهم بكامل أناقتهم، فيما اختار البعض، لفت الانتباه عبر ارتداء ملابس غريبة.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.