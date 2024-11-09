خالد عيد يقود أول تدريب لفريق طنطا بعد توليه المهمة (صور)

قاد خالد عيد المدير الفنى الجديد لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا، تدريب الفريق اليوم السبت استعدادا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وأشاد "عيد" بمستوى اللاعبين وقدرتهم على الصعود للممتاز وخلال التمرين لعبوا تقسيمة ليتعرف المدير الفنى الجديد على مستوى كل اللاعبين وتحديد الشكل الجديد الذي سيلعب به.



وتولي خالد عيد المهمة الفنية لطنطا خلفا لـ محمد حليم.

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب دورى المحترفين برصيد نقطة واحدة.



وكان مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي أعلن عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بقيادة خالد عيد بعد رحيل الجهاز السابق بقيادة محمد حليم.



وضم الجهاز الفني الجديد كلا من: السيد محمد السيد مستشارًا فنيًا، خالد عيد مديرًا فنيًا، إكرامي صابر مدربًا عامًا، محمد ممدوح خفاجه مدربًا، عماد عثمان مدربًا، أسامة ليلة مدربًا لحراس المرمى، محمد عمر مخططًا للأحمال، جمال بشير مديرًا إداريًا، خالد عبدالسلام إداريًا، كريم الشريف إداريًا، محمد العناني إداريًا، إبراهيم مجد خطاب رئيسًا للجهاز الطبي، أحمد موسي أخصائيًا للتأهل، أكرم صبحي مدلكًا، محمود عبدالواحد مدلكًا.

وسبق لـ خالد عيد قيادة طنطا إلى الصعود إلى الدوري الممتاز موسم 2015-2016.



شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولي أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من عدد 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبا، بالإضافة إلى عدد 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.