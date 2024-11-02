مياه الغربية تنتهي من إصلاح عطل بمحطة السنطة وتبدأ إعادة الخدمة (صور)

انتهت أجهزة محافظة الغربية، من إصلاح عطل محطة مياه الشرب بالسنطة، فى وجود المهندس عبد القادر حراز مدير الفرع وقيادات الشركة.

وكان قد حدث عطل بمحطة مياه السنطة الأمر الذى أدى إلى انقطاع المياه وتم الإصلاح وإعادة ضخها للمناطق المتأثرة بالانقطاع ، والعطل عبارة عن كسر في خط ٥٠٠ مم تحت الأرض بعمق ٦ أمتار.



وأعلنت محافظة الغربية أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالسنطة أكدت انقطاع المياه بعدة قرى نظرا لحدوث عطل.





وعبرت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مؤكدة أنها بذلت قصارى جهدها فى سبيل إنهاء أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة.

