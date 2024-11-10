التنمية الثقافية يستعد لإطلاق الدورة الـ 17 لملتقى الأقصر للتصوير

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية إعداد الترتيبات النهائية لبدء الدورة السابعة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير.

أعلن المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع الصندوق عن الموعد الجديد لبدء الدورة السابعة عشرة الجديدة للملتقى، والتي من المقرر أن تبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى الـ 7 من ديسمبر القادم بمشاركة 25 فنانا مصريا وأجنبيا.

ويتولى أعمال القوميسير العام للدورة الجديدة الفنان ياسر جعيصه، وهو فنان جرافيكي وتشكيلي، تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك، شعبة رسوم متحركة، شارك في عضوية لجنة تحكيم جائزة (اتصالات) لكتاب الطفل بالشارقة لعام 2021، وجائزة مؤسسة ساويرس 2022.

رسم 150 كتاب للأطفال من العام 1997 وحتى 2020 للعديد من دور النشر، كما شارك مع دور النشر المصرية في تطوير كتب وزارة التربية والتعليم من 2003 حتى 2010.