ندوة ثقافية ببيت السحيمي غدًا عن الهوية في حياتنا المعاصرة

يقدم بيت السحيمي ندوة تثقيفية بعنوان "الهوية في حياتنا المعاصرة"، بالتعاون بين مركزي إبداع طلعت حرب الثقافي ولقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي, وذلك في السابعة مساء غدًا الاحد الموافق 10 نوفمبر ببيت السحيمي بشارع المعز.

ويحضر الندوة الدكتور إيمان مهران، الأستاذة باكاديمية الفنون، والدكتورة اميرة نبيل صبحي، تخصص تصميم وطباعة المنسوجات وتدير الحوار الكاتبة الصحفية منال نور الدين.

ويعقب الندوة حفل جديد تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فرقة النيل للآلات الشعبية

يذكر أن فرقة النيل للآلات الشعبية تعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي، شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، وحصلت علي المراكز الأولي في العديد من المهرجانات.