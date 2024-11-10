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تغييرات بالجملة في قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. إعفاء محمد صلاح وعبد المنعم.. الإصابة تحرم زيزو وإمام عاشور.. وانضمام 3 وجوه جديدة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة الفريق استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر، فيتو
قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر، فيتو

قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا

وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن 25 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير 

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي- احمد نبيل كوكا - احمد عيد - محمد شحاتة  

الوسط: محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

محمد صلاح مع التوأم، فيتو
محمد صلاح مع التوأم، فيتو

اللاعبون الذين قرر حسام حسن إعفاءهم من معسكر نوفمبر

وشهدت قائمة منتخب مصر التي اختارها حسام حسن، استبعاد العديد من اللاعبين بهدف منحهم قسطا من الراحة بعد ضمان التأهل رسميا لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وقرر حسام حسن إعفاء عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائد المنتخب الوطني. 

وخرج من قائمة منتخب مصر أيضا محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، بينما اكتفى حسام حسن بأربعة محترفين هم حمدي فتحي ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى ورامي ربيعة، بعدما قرر حسام حسن منحهم قسطا من الراحة بعدما حجز منتخب الفراعنة رسميا بطاقة التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

الإصابة تبعد زيزو وإمام عاشور وصبحي

وخرج أحمد مصطفى زيزو من القائمة بسبب الإصابة وكذلك خالد صبحي مدافع المصري، وإمام عاشور وياسر إبراهيم بسبب تعرضهم للإصابة واحتياجهم إلى فترة علاج وتأهيل.

ثلاثة وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر

وشهدت القائمة انضمام محمد ربيعة مدافع سموحة، لتعويض غياب رامي ربيعة لاعب الأهلي، المصاب.

كما ضم طاهر محمد طاهر جناح الأهلي ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" جناح سيراميكا كليوباترا، وحسام عبدالمجيد من الزمالك  لأول مرة.

طاهر محمد طاهر، فيتو
طاهر محمد طاهر، فيتو

6 أهلي و5 زمالك في قائمة منتخب مصر 

شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم، التي أعلنها الجهاز الفني مساء السبت، تواجد 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد

في المقابل ضمن قائمة المنتخب الوطني خمسة لاعبين من الزمالك هم: محمد عواد - حسام عبد المجيد - محمد شحاتة - نبيل عماد دونجا - وناصر ماهر

كما ضمت القائمة ثلاثة لاعبين من بيراميدز هم مصطفى فتحي ومحمد حمدي وإبراهيم عادل، فيما استمر تجاهل حسام حسن لجناح الفريق ونجمه الأبرز رمضان صبحي 

لاعبي منتخب مصر، فيتو
لاعبي منتخب مصر، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وأكد الكابتن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول  لكرة القدم، انطلاق معسكر المنتخب في الواحدة ظهر اليوم الأحد ١٠ نوفمبر، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا  المقرر لهما يومي ١٥ و١٩ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر

وأضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيسافر ظهر يوم ١٣ نوفمبر الي كاب فيردي لمواجهتها يوم ١٥ ثم العودة يوم ١٦ للاستعداد لمباراة بتسوانا المقرر لها ١٩ نوفمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي.

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو
التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

موعد مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

 

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