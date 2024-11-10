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رياضة

ركلات جزاء من وحي الخيال، الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية

الاسماعيلي، فيتو
الاسماعيلي، فيتو

أعلن نادي الإسماعيلي خلال بيان رسمي، اعتراضه على الظلم التحكيمي الذي تعرض له خلال أول مباراتين له بالدوري المصري.

وجاء البيان كالتالي: “يبدي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، استياءه من الأخطاء التي تعرض لها الفريق، خلال مباراتي غزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري والتي أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة”.

وتابع: “ويطالب المجلس بضرورة منح الإسماعيلي حقوقه، خاصة وأن الفريق، تم حرمانه من احتساب ركلتي جزاء في مباراتي غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا على التوالي، في حين يتم احتساب ركلات جزاء لبعض الأندية الأخرى من وحي الخيال في مهرجان من ضربات جزاء لا أصل لها ولا وجود”.

واضاف: “ويبدو أن لجنة الحكام مصرة على تصدير صورة سيئة للكرة المصرية والتحكيم المصري الذي بدأ توجيه المباريات مبكرا عن طريق أخطاء غير مقبولة”.

وأشار: “والنادي الإسماعيلي سيكون له وقفة قوية لانتزاع حقوقه المهدرة من جانب التحكيم، وإذا لم تتحقق العدالة التحكيمية في مسابقة الدوري في موسمه الاستثنائي فما هي الحكمة من الاستمرار في مسابقة لا يتوفر لها أبسط قواعد العدالة وتكافؤ الفرص”.

وأوضح: "ويهدد المجلس بتعليق المشاركة في مسابقة الدوري، حال استمرت تلك الأخطاء خلال المباريات المقبلة، خاصة وأنها تهدد مسيرة الفريق الذي يبحث عن الاستقرار في ظل هذا الموسم الاستثنائي الذي تمر به الكرة المصرية.

واختتم: “ويهيب المجلس بجماهير النادي المخلصين الذين كانوا دائما له الدعم والسند استمرار دعم الفريق حتى يعود إلى سابق عهده في القريب العاجل”.

 

الإسماعيلي وسيراميكا 

الدوري المصري، فاز فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في مباراة بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري  الممتاز، ذلك على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

 

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