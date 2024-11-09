الدوري الممتاز، سيراميكا يتقدم على الإسماعيلي بهدف في الشوط الأول (فيديو)
الدوري المصري، تقدم فريق سيراميكا كليوباترا على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع اليوم السبت في مباراة بالجولة الثانية من بطولة الدوري المصري هذا الموسم، وذلك على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وافتتح فخري لاكاي التسجيل لـ سيراميكا في شباك الإسماعيلي بالدقيقة 42.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
إسلام ريشة - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.
مباراة سيراميكا والإسماعيلي
بدخل سيراميكا المباراة بحثًا عن الفوز الأول بعد خسارته الكبيرة أمام الأهلي في الجولة الأولى بينما يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم بعد تعادله في الجولة الأولى أمام غزل المحلة.
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