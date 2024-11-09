فخري لاكاي والقندوسي يقودان سيراميكا أمام الإسماعيلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة من مساء اليوم السبت.



وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - أحمد بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - عمرو قلاوة - أحمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

إسلام ريشة - عبد الله مجدي - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - محمد صادق - أيمن موكا - مروان عثمان.