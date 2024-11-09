رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور، ملزمة لمؤسسات الدولة وكافة المواطنين، كما أن هناك إلزام بتصدى البرلمان لهذا الملف.

حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الايجار القديم

وقال “الفيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صىدى البلد”: سنقرأ حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بعد نشره وعلى ضوئه نتحرك داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.



اختصاص المحاكم بشأن تحديد القيمة الإيجارية

وأوضح: أن المحاكم تختص بتحديد القيمة الإيجارية للسكن القديم حال انتهى دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب دون صدوق تعديلات قانون الإيجار القديم.



سكن لكل المصريين

ولفت إلى أن هناك مستأجرين لا يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية الحالية وبالتالي يجب على الدولة أن تتدخل، وهذه الحالات ستكون لها الأولوية في سكن لكل المصريين



وأكد أن حكم الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ وفي حال لم يقم مجلس النواب بالتعديل سيذهب المالك للمحكمة ويحصل على حكم ضد المستأجر.