السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس إسكان النواب يكشف مفاجأة بشأن الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا

الايجار القديم وحكم
الايجار القديم وحكم الدستورية العليا، فيتو

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور، ملزمة لمؤسسات الدولة وكافة المواطنين، كما أن هناك إلزام بتصدى البرلمان لهذا الملف.

 

حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الايجار القديم

وقال “الفيومي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صىدى البلد”: سنقرأ حيثيات حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم بعد نشره وعلى ضوئه نتحرك داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.


اختصاص المحاكم بشأن تحديد القيمة الإيجارية

وأوضح: أن المحاكم تختص بتحديد القيمة الإيجارية للسكن القديم حال انتهى دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب دون صدوق تعديلات قانون الإيجار القديم.

 
سكن لكل المصريين 

ولفت إلى أن  هناك مستأجرين لا يستطيعوا دفع القيمة الإيجارية الحالية وبالتالي يجب على الدولة أن تتدخل، وهذه الحالات ستكون لها الأولوية في سكن لكل المصريين 
 

"الدستورية"عن حكمها بإلغاء تثبيت أجرة الإيجارات القديمة: ليس عصيًا على التنظيم التشريعي

البرلمان يستجيب لحكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، عرض تقرير مبدئي بالجلسات المقبلة بشأن مقترحات لجنة الإسكان، التوصيات أكدت ضرورة التعديل لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر

 

وأكد أن حكم الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ وفي حال لم يقم مجلس النواب بالتعديل سيذهب المالك للمحكمة ويحصل على حكم ضد المستأجر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رئيس إسكان النواب الدستورية العليا الإيجار القديم أجرة سكن الإيجار القديم مجلس النواب حكم الايجار القديم

مواد متعلقة

مجلس النواب يعرض تقريرا بشأن قانون الإيجار القديم في هذا الموعد

البرلمان يستجيب لحكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، عرض تقرير مبدئي بالجلسات المقبلة بشأن مقترحات لجنة الإسكان، التوصيات أكدت ضرورة التعديل لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر

بعد حكم الدستورية العليا، تحرك رسمي من "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم

بعد حكم الدستورية العليا.. موقف النواب من تعديل الإيجار القديم.. لجنة الإسكان تعقد جلسات قياس الأثر التشريعي.. مطالب بإعادة النظر في القانون.. وهذه أبرز المقترحات

الأكثر قراءة

كارثة إثيوبية جديدة، خبير سدود يكشف سر انتشار الأشكال البيضاء على خريطة سد النهضة (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل إيجابي 1-1 بين برينتفورد وبورنموث في الشوط الأول (صور)

محمد رمضان يصدم نجوم الأهلي بهذا القرار

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

رئيس إنبي يمنع قناة الأهلي من نقل مباراتي الكرة النسائية ومواليد 2009

" الوطنية للانتخابات " تعكف على تنقية قاعدة بيانات الناخبين استعدادا للاستحقاق المقبل

أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

بعد حكم الدستورية العليا، تحرك رسمي من "النواب" بشأن قانون الإيجار القديم

منوعات

المزيد

عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب لأجل غير مسمى

تناولوا سمكة تونة وبطاطس مهروسة، تسمم 70 طالبا في إيران

بيع لوحة رسمها روبوت مقابل 1.1 مليون دولار

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

الطماطم تبدأ من 5 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم السبت بسوق العبور

الجمبري بـ 150 جنيهًا، أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

من بينهم نانسي بيلوسي ومارك زوكربيرج.. شخصيات تعهد ترامب بالانتقام منهم فور وصوله إلى البيت الأبيض (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الماعون وعلاقته بالزكاة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة السيدة عائشة (1 – 4)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads