عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن أزمة الإيجار القديم تاريخي ويبعث الأمل

الايجار القديم، علق الإعلامي عمرو أديب، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن مخالفة ثبات أجرة سكن الإيجار القديم لأحكام الدستور.

حكم تاريخي للدستورية العليا

وقال عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": نحن أمام حكم تاريخي للمحكمة الدستورية العليا في موضوع الإيجارات القديمة.

وأضاف: ملف الإيجار القديم أكثر من 40 سنة محدش عارف يقرب له، النهاردة أمل سريع وواضح بالحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا.

انتهاء قصة الايجار القديم

وتابع: "المحكمة الدستورية العليا قالت إن خلاص حكاية الإيجار القديم الثابت لم يعد دستوريا، إن الناس تدفع 3 جنيه و5 جنيه في شقة بقالهم 50 سنة هذا الأمر لم يعد دستوريا".

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمًا تاريخيا في محاولة لإنهاء النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار القديم، ووفقا للحكم أصبح هناك إمكانية للملاك في استرداد أملاكهم من الأشخاص الاعتبارية مثل الشركات والمؤسسات التي كانت تستأجر أماكن لغير غرض السكني، وذلك فور انتهاء مدة العقد المتفق عليه، بدلًا من تجديده تلقائيًا.

مدة توفيق أوضاع المستأجرين بعد حكم الدستورية العليا



وحسب حكم الحكمة الدستورية العليا اليوم، يمنح للمستأجرين فترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم أو التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الملاك، حيث ترتفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال هذه الفترة، حتى يتمكن الملاك من الاستفادة من أملاكهم بشكل أكثر إنصافًا.