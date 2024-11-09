مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

حوادث محافظة الشرقية، ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل ثقيل بطريق العاشر من رمضان في محافظة الشرقية إلى 3 متوفين، و2 مصابين، بعدما لفظ شاب يدعي “أحمد عبدالعليم عبدالصمد” أنفاسه الأخيرة منذ قليل متأثرا بجروحه الخطيرة.

وخيم الحزن الشديد على قرية الصوينى التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، عقب مصرع 3 من شبابها في حادث مروري بطريق العاشر من رمضان.

ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى بأخري نقل ثقيل بطريق العاشرمن رمضان،فيتو

الحزن يخيم على قرية الصوينى عقب وفاة 3 من أبنائها في حادث مروري

واتشحت المنازل بالسواد حزنا على فقد دكتور مهندس أحمد الراعي أحمد إسماعيل وصلاح جمال عبد السميع واحمد عبدالعليم عبد الصمد اللذين لقوا مصرعهم في حادث مروع بطريق العاشر من رمضان.

وأكد عدد من أهالي القرية، أن ضحايا الحادث الأليم كانوا من خيرة شباب القرية وكانوا يتمتعون بسمعة طيبة وخلقٍ حسن داخل القرية وخارجها.

ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى بأخري نقل ثقيل بطريق العاشرمن رمضان،فيتو1

غرفة عمليات النجدة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بورود حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يستقلها 5 اشخاص وسيارة نقل ثقيل بطريق العاشر من رمضان محافظة الشرقية ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم حالات حرجة (قبل ان يلفظ أحدهم انفاسه الأخيرة).

جرى نقل المصابين للمستشفي الجامعي بالعاشر لتلقي العلاج اللازم والتحفظ علي جثامين الضحايا بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات مرة أخرى.

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكى بأخري نقل ثقيل بطريق العاشرمن رمضان،فيتو4

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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