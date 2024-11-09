السبت 09 نوفمبر 2024
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محافظات

الحزن يخيم على قرية بالشرقية بعد مصرع 2 من أبنائها في حادث مروري

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

حوادث محافظة الشرقية، خيم الحزن الشديد على قرية الصوينى التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، عقب مصرع 2 من شبابها في حادث مروري بطريق العاشر من رمضان.

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الحزن يخيم على قرية الصوينى عقب وفاة 2 من أبنائها في حادث مروري

واتشحت المنازل بالسواد حزنا علي فقد دكتور مهندس أحمد الراعي أحمد إسماعيل وصلاح جمال عبد السميع اللذان لقيا مصرعهما في حادث مروع بطريق العاشر من رمضان.

وأكد عدد من أهالي القرية، أن الفقيدين كانا من خيرة شباب القرية وكانا يتمتعان بسمعة طيبة وخلقٍ حسن داخل القرية وخارجها.

ضحية الحادث،فيتو
ضحية الحادث،فيتو

غرفة عمليات النجدة

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا بورود حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكى يستقلها 5 اشخاص وسيارة نقل ثقيل بطريق العاشر من رمضان محافظة الشرقية ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل المصابين للمستشفي الجامعي بالعاشر لتلقي العلاج اللازم والتحفظ علي جثامين الضحايا بثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات مرة أخرى.

ضحية الحادث،فيتو2
ضحية الحادث،فيتو2

دور الطب الشرعي

ويعد  الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقًا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقًا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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