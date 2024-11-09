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اقتصاد

بتخفيضات تصل لـ 38%، أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024

أسعار الغسالات ضمن
أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

قدمت عدد من المحال التجارية والسلاسل الكبرى تخفيضات على أسعار الغسالات بالتزامن مع قرب الجمعة البيضاء 2024، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر التي توافق هذا العام يوم 29.

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أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تصل لـ 38% تخفيضات على أسعار الغسالات ضمن الجمعة البيضاء

وتراوحت التخفيضات على أسعار الغسالات ما بين 5 و38% في المحال التجارية بالتزامن مع عروض الجمعة البيضاء 2024، وجاءت أبرز أسعار الغسالات في الأسواق بعد تطبيق التخفيضات كالأتي: 

أسعار الغسالات في الأسواق بعد تطبيق التخفيضات

  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تجميل أمامي هاير 9 كيلوات موتور الدفع المباشر بتقنية إنفرتر لون فضي نحو 22 ألف جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل علوي هاير 10 كيلوات تقنية غلق الباب لون فضي غامق نحو 12300 جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي هاير 8 كيلوات موتور الدفع المباشر بتقنية إنفرتر فضي نحو 20 ألف جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي هاير 10.5 كيلو موتور الدفع المباشر يتقنية إنفرتر لون فضي نحو 32300 جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي فيفاتشي أل جي 10 كيلوات تقنية AI DD لون أسود نحو 31890 جنيهًا.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي فيفاتشي أل جي  10 كيلوات تقنية AI DD لون فضي نحو 33890 جنيهًا.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي فيفاتشي أل جي  11 كيلو تقنية AI DD لون فضي نحو 35990 جنيهًا.
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أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

سعر الغسالات في الأسواق بعد تطبيق التخفيضات

  1. بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي تورنيدو 8 كيلوات و1200 دورة في الدقيقة طلمبة لطرد المياه لون فضي نحو 20379 جنيهًا.
  2. بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي تورنيدو 7 كيلوات و800 دورة في الدقيقة طلمبة لطرد المياه لون فضي نحو 16819 جنيهًا.
  3. بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي تورنيدو 6 كيلوات و800 دورة في الدقيقة طلمبة لطرد المياه لون أسود نحو 15890 جنيهًا.
  4. بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي تورنيدو 8 كيلوات و1200 دورة في الدقيقة طلمبة لطرد المياه لون أسود نحو 21119 جنيهًا.
  5. بلغ سعر غسالة ملابس نصف أتوماتيك تحميل علوي تورنيدو 10 كيلوات و1200 دورة في الدقيقة مزودة 2 موتور لون أبيض نحو 6230 جنيهًا.
  6. بلغ سعر غسالة أتوماتيك تحميل أمامي توشيبا ميراكو 12 كيلو موتور انفرتر موراندي جراي نحو 41500 جنيه.
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أسعار الغسالات ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، فيتو

أسعار الغسالة الأوتوماتيك في الأسواق بعد تطبيق التخفيضات

  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل علوي فريش 11 كيلو شاشاة ديجيتال لون أسود نحو 14888 جنيهًا.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي هوفر 7 كيلوات موتور اتفرتر لون فضي نحو 19500 جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي وايت بوينت 9 كيلوات انفرتر موتور جرافيت نحو 20 ألف جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل أمامي وايت بوينت 8 كيلوات انفرتر موتور جرافيت نحو 18899 جنيه.
  • بلغ سعر غسالة ملابس أتوماتيك تحميل علوي وايت بوينت 8.8 كيلو برنامج تجفيف سريع نحو 7 ألف جنيه.
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حماية المستهلك، تعرف على عقوبة التخفيضات الوهمية بالقانون خلال الجمعة البيضاء

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