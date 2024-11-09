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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أستون فيلا، في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا 

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

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ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا 


تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

 


القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا 


تذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

 

ويحتل ليفربول حاليًّا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس.

 

 

وحصل نجم فريق ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي، حسب تصويت الجماهير.

وتمكن محمد صلاح من الفوز بتلك الجائزة، للمرة الثانية في الموسم الحالي، بعدما حصد أعلى نسبة تصويت في استطلاع رأي تم إجراؤه مؤخرًا عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول.

موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة

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