ميلان يتعادل مع كالياري 3-3 في الدوري الإيطالي (صور)

تعادل فريق ميلان مع نظيره كالياري بنتيجة 3-3 ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق ميلان اللاعب رفائل لياو في الدقائق 15، 40، بينما أضاف الهدف الثالث أبراهام في الدقيقة 69.

وسجل هدف كالياري الأول زورتيا في الدقيقة 2، بينما سجل جابرييلي زابا الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 53، 89.

تشكيل ميلان أمام كالياري

تشكيل كالياري أمام ميلان

ترتيب ميلان وكالياري في الدوري الايطالي