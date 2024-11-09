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رياضة

ميلان يتعادل مع كالياري 3-3 في الدوري الإيطالي (صور)

ميلان, فيتو
ميلان, فيتو

تعادل فريق ميلان مع نظيره كالياري بنتيجة 3-3 ، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي

وسجل الهدف الأول والثاني لفريق ميلان اللاعب رفائل لياو في الدقائق 15، 40، بينما أضاف الهدف الثالث أبراهام في الدقيقة 69. 

وسجل هدف كالياري الأول زورتيا في الدقيقة 2، بينما سجل جابرييلي زابا الهدف الثاني والثالث في الدقيقة 53، 89. 
تشكيل ميلان أمام كالياري 

تشكيل كالياري أمام ميلان

ترتيب ميلان وكالياري في الدوري الايطالي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق ميلان المركز السابع في الدوري الايطالي برصيد 18، بينما يتقدم كالياري الي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي كالياري ميلان ميلان وكالياري رفائل لياو

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