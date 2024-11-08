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رياضة

لاتسيو الإيطالي يتصدر قمة الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

ترتيب الدوري الأوروبي، انفرد لاتسيو بقمة جدول ترتيب الدوري الأوروبي، عقب فوزه الثمين 2-1 على ضيفه بورتو البرتغالي، مساء الخميس، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم أليسيو رومانيولي لمصلحة لاتسيو في الدقيقة 45+5، لكن سيتفن أنتونيس منح التعادل لبورتو (66).

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، منح النجم المخضرم بيدرو رودريجيز النقاط الثلاث للاتسيو، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني في المباراة التي جمعتهما في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.


وارتفع رصيد لاتسيو إلى 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن في قمة الترتيب، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى في المسابقة، بينما توقف رصيد بورتو عند 4 نقاط في المركز الـ22.

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