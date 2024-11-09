المصري البورسعيدي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره الجونة بالجولة الثانية من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم السبت على الملعب ذاته.

مباراة المصري البورسعيدي والجونة

وكان المصري حقق الفوز في مباراته بالجولة الأولى من الدوري، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.