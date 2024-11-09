كشف مصدر دبلوماسي مسئول، اليوم السبت، أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بشأن قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

قطر تنسحب من جهود الوساطة بشأن غزة

وقال المصدر للوكالة إن قطر ترى أن وجود مكتب حركة "حماس" في العاصمة الدوحة "لم يعد مبررًا"، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه".