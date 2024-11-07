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رياضة

المصري يختتم معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

المصري، فيتو
المصري، فيتو

اختتم فريق المصري البورسعيدي اليوم الخميس معسكره بالقاهرة، استعدادا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بفريق الجونة.

ومن المنتظر أن يدخل الفريق معسكرا آخر بالسويس غدا الجمعة استعدادا للمواجهة.

موعد مباراة المصري والجونة

ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الجونة في الخامسة مساء السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على استاد السويس الجديد.

وزار مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس الأربعاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته، محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق والذي نقل إلى الجميع تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي مطالبا اللاعبين بمواصلة بذل الجهد والعرق خلال الفترة المقبلة.

 

المصري يفوز على الطلائع

وكان المصري قد حقق الفوز في مباراته في الجولة الأولى من الدوري، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

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موعد مباراة المصري والجونة في الدوري الممتاز

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