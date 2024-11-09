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محافظات

دعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة عادية وماموجرام بـ 11 مليون جنيه

دعم مستشفيات الشرقيةبأشعةعاديةوماموجرام١١بمليون
دعم مستشفيات الشرقيةبأشعةعاديةوماموجرام١١بمليون جنيه

دعمت وزارة الصحة مستشفيات الوزارة  بمحافظة الشرقية بـ ٣ أجهزة أشعة عادية ثابتة، بقدرة ٨٠٠ مللي، لمستشفيات الزقازيق العام والسعديين المركزي وكفر صقر المركزي، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٦ ملايين جنيه، 

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سرعة الانتهاء من الاجراءات المخزنية 

هذا بالإضافة إلى دعم المحافظة بعدد ٢ جهاز "ماموجرام"، ماركة "سيمنز"، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك لمستشفيات الزقازيق العام وههيا المركزي، بتكلفة تقديرية ٥ ملايين جنيه، ووجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات بسرعة الانتهاء من الإجراءات المخزنية، ومتابعة عمل الشركة الموردة لتركيب الأجهزة الطبية وتشغيلها لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

الدكتور وزير الصحة 

وأكد ذلك محمود عبدالفتاح  المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية واضاف  ان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،كان قد وافق علي دعمه المستمر للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية لرفع كفاءة المنشآت الطبية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

برعاية قيادات وزارة الصحة بالوزارة 

 وذلك برعاية الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة لشئون الأشعة والدكتورة هالة مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأشعة، على الدعم اللامحدود لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

الارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى 

وأوضح الدكتور هاني جميعة بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مقدمًا الشكر لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومحافظ الشرقية

طفرة غير مسبوقة بصحة الشرقية 

وذلك  لدعمهما المستمر للقطاع الصحي، وخاصة مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، والبالغ عددهم ٢٥ مستشفى، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال الآونة الأخيرة، في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

4 أجهزة ماموجرام و46 جهاز أشعة عادية 

  ولفت الى أن  مستشفيات الصحة بالمحافظة تضم حاليًا بعد هذا الدعم عدد ٤ أجهزة ماموجرام للكشف عن سرطان الثدي، وعدد ٤٦ جهاز أشعة عادية، وعدد ١٨ جهاز أشعة مقطعية بعد أن كانت ٣ فقط منذ عدة سنوات،

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43 جهاز أشعة تليفزيونية 

 كما تضم أحدث أجهزة أشعة الـ C-ARM، والبالغ عددهم ٢٥ جهازا، هذا بالإضافة إلى جهاز قسطرة، وعدد ٤٣ جهاز أشعة تليفزيونية، و٥٥ جهاز أشعة متنقل، لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

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