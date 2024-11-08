أول تعليق لـ صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل ليفربول لشهر أكتوبر

عبر المحترف المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول عن سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب داخل فريقه، لشهر أكتوبر الماضي.

وتحدث صلاح علي هامش تسلمه الجائزة "إنه شعور رائع عندما يتألق الفريق ويفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. لا أعتقد أنني سأكون سعيدًا إذا كنت ألعب جيدًا والفريق لا يفوز".



وأضاف: " الشيء الأكثر أهمية الآن هو الحفاظ علي هذا الأداء، والسير علي نفس الخطي ونأمل أن نستمر في الفوز بالمباريات."



وأكمل " أعتقد أن أفضل لحظة خلال شهر أكتوبر هي التي كانت أمام تشيلسي عندما سجل كورتيس لأنني صنعت له كرة رائعة ونحن نتدرب على ذلك كثيرًا ".



وتابع: "عندما تصنع نفس الكرة التي تقوم بها في التدريبات، تشعر بشعور رائع خاصة وأن الهدف كان الثاني، كنت سعيدًا من أجله وسعيدًا بصناعة الهدف ومساعدة الفريق على الفوز ".

وأعلن الفريق الإنجليزي عن فوز صلاح بالجائزة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “ اكس ” حيث قام بنشر صورة للفرعون المصري رفقة الجائزة وعلقت “ مو يفعلها مجددا، صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر ”.

في سياق آخر، تنطلق الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025، غدا السبت بالعديد من المواجهات القوية أبرزها صدام ليفربول ضد أستون فيلا، ومانشستر سيتي ضد برايتون.

ويحتل المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كولر بالمر لاعب تشيلسي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الحادية عشر

1- إيرلنج هالاند، مانشستر سيتي: 11 هدفا.

2- بريان مبيومو، برينتفورد: 8 أهداف

3- كريس وود، نوتنجهام: 8 أهداف

4-محمد صلاح، ليفربول: 7 أهداف

5- كول بالمر، تشيلسي: 7 أهداف

6- نيكولاس جاكسون، تشيلسي: 6 أهداف

7- داني ويلباك، برايتون: 6 أهداف

8- يوان ويسا، برينتفورد: 5 أهداف

9- أولي واتكينز، أستون فيلا: 5 أهداف

10- لويس دياز، ليفربول: 5 أهداف