السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

غارتان إسرائيليتان على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

شن جيش الاحتلال، غارتين إسرائيليتين على بلدتي النبي شيت والكنيسة بالبقاع شرقي لبنان.

وكانت أفادت  صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، بأن حزب الله اللبناني أطلق 10 صواريخ اليوم باتجاه نهاريا وعكا والكريوت.

 

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

 

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط جي شبتاي (39 عامًا) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

 

 

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