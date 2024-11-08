بسبب هجمات حزب الله، توقف مباراة لكرة القدم بإسرائيل

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن إحدى مباريات كرة القدم في "كفار سابا" توقفت بعد إطلاق صافرات الانذار في أعقاب قصف حزب الله لـ شمال إسرائيل.

حزب الله يقصف شمال إسرائيل

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان إن الرائد في قوات الاحتياط غي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

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