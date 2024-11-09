فاركو والبنك الأهلي يتعادلان سلبيا في الدوري الممتاز

تعادل فريق البنك الأهلي مع نظيره فاركو بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ترتيب فاركو والبنك الأهلي

بهذه النتيجة يحصد الفريقين أول نقطة لهما في الدوري الممتاز ليحل البنك الأهلي بالمركز الـ 13 فيما يحتل فاركو المركز الـ 15.

تشكيل البنك الأهلي أمام فاركو فى الدوري



وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

في خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط: أحمد ربيع، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

أحمد صبحى، محمد بسيونى، احمد ياسر ريان، أيمن أشرف، محمد فتحى، احمد النادرى، سيد نيمار، احمد مدبولى، محمد جريندو.

تشكيل فاركو أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: محمد شيكا.

في خط الدفاع: ياسين مرعى، ينكادا، محمود جهاد، عزمى غوما.

في خط الوسط: أحمد فؤاد، وليد فرج، أحمد جمال، محمود عماد.

في خط الهجوم: أحمد شريف، وعمرو ناصر.

مباراه البنك الاهلي وفاركو

وكان فاركو تعرض للهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .



ونفس الحال بالنسبة لفريق البنك الأهلي الذي خسر من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى.

