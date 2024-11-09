الدوري الإسباني، ريال مدريد يصالح جماهيره بالفوز على أوساسونا برباعية نظيفة (صور)

فاز فريق ريال مدريد، على نظيره أوساسونا بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال مدريد الأول اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 34.

فيما عزز النتيجة النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 42.

وعاد فينيسيوس وأحرز الهدفين الثالث والرابع لريال مدريد في الدقائق 60 و69 ليبصم على هاتريك في اللقاء.

جود بيلينجهام،فيتو

وكان رودريجو خرج مصابا في الدقيقة 19 من الشوط الأول ليدخل بدلا منه إبراهيم دياز.

كما سقط ميليتاو داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ليخرج مصابا أيضا ويحل راؤول اسينسيو بدلا منه بالدقيقة 30.

وواصلت الإصابات ضرب ريال مدريد في الدقيقة 46 ليخرج لوكاس فاسكيز مصابا أيضا ويدخل لوكا مودريتش.

وشهدت المباراة الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار دانا المدمر في اسبانيا مؤخرا.

وحرص مسؤولو استاد سانتياجو برنابيو على رفع لافتة علم إسبانيا في المدرجات حدادا على أرواح الضحايا.

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا

وبدأ ريال مدريد المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

في خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

ريال مدريد يصالح جماهيره

وصالح ريال مدريد جماهيره بالفوز على أوساسونا بعدما خسر في آخر مباراتين، بتعرضه للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني



بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس.