الدوري المصري، البنك الأهلي يسعى إلى تعويض الهزيمة من الزمالك أمام فاركو

يلتقي فريق البنك الأهلي نظيره فاركو، في الخامسة مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

مباراه البنك الاهلي وفاركو

ويسعى فريق فاركو اليوم الي تعويض الهزيمة من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد برج العرب، بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .



ونفس الحال بالنسبة لفريق البنك الأهلي الذي يدخل اللقاء بعد الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى، في مباراة صاحبها الكثير من الجدل التحكيمي وأسفرت في النهاية عن تغيير لجنة الحكام.



وضم فريق فاركو 6 صفقات جديدة وشملت كلًا من: "زهير المترجى، بينجامين تولا، مروان مجدى، محمد سيد، أحمد شعبان، محمود فرحات".