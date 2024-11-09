السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في غارات إسرائيلية على إدلب وحلب

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على سوريا، فيتو

أعلن المرصد السوري، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن  استشهاد 5 وإصابة 12 جراء غارات إسرائيلية على إدلب وحلب.

سماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الأولية للوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.
 

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انفجارات قوية بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب شمال سوريا

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الاحتلال الإسرائيلي يزعم استهداف مستودعات ذخيرة لحزب الله في سوريا

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حلب إدلب سوريا

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