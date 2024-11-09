الدفاع السورية تعلن إصابة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على عدة مواقع بريف حلب وإدلب

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، إصابة عدة عسكريين في اعتداء إسرائيلي على بعض المواقع في ريف حلب وإدلب.



وقالت الدفاع السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "في حوالي الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من المواقع في ريفي حلب وإدلب".

وأضاف البيان أن الاستهداف "أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".



وصباح اليوم، شنت طائرات حربية إسرائيلية عدوانًا جويًا على مركز للبحوث العلمية في محيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.

وأطلقت الطائرات الإسرائيلية، عدة صواريخ مستهدفة الموقع، مستخدمة المجال الجوي السوري من فوق الحدود السورية العراقية.