السبت 09 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

انفجارات قوية بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب شمال سوريا

محيط مدينة السفيرة
محيط مدينة السفيرة بريف حلب شمال سوريا، فيتو

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف محافظة حلب شمال سوريا، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

وبحسب المعلومات الأولية للوكالة فإن أصوات الانفجارات ناجمة عن عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي.

 

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وكالة الانباء السورية سانا دوي انفجارات مدينة السفيرة بريف محافظة حلب سوريا عدوان إسرائيلي

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