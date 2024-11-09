استجابة لمبادرة "ظواهر"، مرور الأقصر يكثف تركيب المطبات الشوكية تفاديًا لحوادث السير

تواصل الإدارة العامة للمرور بمحافظة الأقصر تعميم تجربة المطبات الشوكية على مراحل بالشوارع الكبرى بمختلف مركز الأقصر بعد تطبيقها بوسط مدينة الأقصر، للقضاء على الحوادث المتكررة، الناجمة عن السير عكس الاتجاه، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الشبابية “ظواهر”.

المطبات الشوكية

يشار إلى أن الهدف الرئيسي من تركيب مطبات عكس الاتجاه والمصممة من أسنة الحديد، هو منع السيارات من السير عكس الاتجاه وخرق إطاراتها في حالة تخطي هذه المطبات الشوكية، كما تساهم في تقليل السرعة الزائدة وخاصة الموتوسيكلات، إذ شهدت الشوارع التي تم وضع هذه المطبات انتظامًا مروريًا من أول يوم تم تركيب فيه المطبات.

مبادرة ظواهر في الأقصر

مبادرة ظواهر لها محورين وهما الوعي والمسئولية المجتمعية، وتهدف المبادرة إلى الحد من الظواهر السلبية في المجتمع المصري.

كما تهدف للارتقاء بالفكر الشبابي ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية كالتسامح والتعاون والانضباط من خلال برامج تعليمية وتثقيفية وتقديم برامج وقائية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للظواهر السلبية مثل الشباب والأطفال وبناء جيل واعٍ يساهم في بناء المجتمع وتطويره.



يذكر أن فريق عمل مبادرة ظواهر بالأقصر، ضم كلًّا من: الدكتور عبد الله ياسين، ومصطفى الناظر، والمهندس أبو الحجاج رمضان، مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى دراسة الظواهر السلبية في المجتمع وتحليلها وطرح حلول قابلة للتنفيذ وتعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية ودعم متكامل يضمن التحسين المستدام للسلوكيات الاجتماعية، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر هو الرئيس التنفيذي لمبادرة ظواهر.