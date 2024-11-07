تعليم الشرقية تشن حملات مفاجئة علي المدارس بمركز بلبيس

تفقد محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظ الشرقية انضباط سير العملية بمدرسة مدرسة الكيلانية الرسمية لغات بإدارة بلبيس التعليمية الزقازيق التعليمية بحضور وفاء طلبة مدير عام إدارة بلبيس التعليمية

توجيهات وزير التربية والتعليم

وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة تكثيف المتابعات وزيارات المدارس على الطبيعة حتى يكون عام دراسي مثمر ينتقل فيه مستوى اللعليم المصرى الى ماهو افضل

ممارسة الانشطة التربوية داخل القاعات

واستمع رمضان لفقرات البرنامج الإذاعي وشهد ممارسة التلاميذ للألعاب الرياضية وشارك التلاميذ والمعلمين لعبة كرة تنس الطاولة ثم تفقد سير العمل وانتظام الدراسة بمتابعة قاعات رياض الأطفال واطمئن علي ممارسة الأنشطة التربوية داخل القاعات

وكيل اول الوزارة يشارك انشطة الطلاب-فيتو

ممارسة ساعة يوميا للانشطة الترفيهية

واوصي وكيل اول الوزارة بممارسة ساعة يوميا للانشطة الترفيهية لمرحلة رياض الاطفال في فناء المدرسة لاضفاء روح السعادة والبهجة للاطفال حيث لمتابعة فصول المدرسة وناقش التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية واطمئن سيادته علي كثافات الفصل تنفيذا لتعيمات معالي وزير التربية والتعليم

تحليل الاختبارات اولا باول

ووجه رمضان علي ضرورة تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية مع اعداد خطة لوضع برامج علاجية للطلاب المتأخرين دراسيا مشددا علي تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية خاصًة أن القيادة السياسية مهتمة باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية

التركيزعلى الاشراف اليومى

وعاد محمد رمضان وكيل اول تعليم الشرقية مشددا علي مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

تنمية وعى التلاميذ حول التغيرات المناخية

كما وجه المعلمين بالمدرسة بالعمل علي تنمية الوعي لدي الطلاب بالتغيرات المناخية وتنمية الوعي الطلابي بترشيد استهلاك الكهرباء وترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي البيئة من التلوث

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