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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43 ألفا و552 شهيدا

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43552، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانٍ، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيًا، وإصابة 81 آخرين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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