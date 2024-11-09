السبت 09 نوفمبر 2024
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سياسة

المطران عطا الله حنا يطالب كنائس أمريكا بالتحرك لوقف الحرب في غزة ولبنان

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

وجه المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نداءً إلى الكنائس المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، لرفع صوتها والمطالبة بوقف "حرب الإبادة" ضد الشعب الفلسطيني في غزة والعدوان على لبنان. 

وخلال كلمة ألقاها من القدس عبر ندوة إلكترونية حضرها ممثلون عن الكنائس الأمريكية، دعا المطران حنا إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مدينة القدس، التي تضم المقدسات المسيحية والإسلامية، تشهد استهدافًا مستمرًا. وأضاف: "هذه المدينة، التي من المفترض أن تكون مدينة للسلام، تتعرض لانتهاكات الاحتلال وإجراءاته القمعية ضد الفلسطينيين".

وأكد المطران حنا أن "شعب غزة يستحق الحياة"، معربًا عن استنكاره لما يعانيه من قصف وحصار مستمر منذ سنوات. وشدد على ضرورة وقف الحرب، قائلًا: "لا ذنب للمدنيين، وخصوصًا الأطفال، في دفع ثمن هذه الصراعات".

ودعا الكنائس الأمريكية إلى الاستناد لتعاليم الإنجيل التي تحث على مواساة المتألمين، مؤكدًا أن رفع الصوت ضد الظلم واجب أخلاقي وديني، حتى وإن أغضب ذلك أصحاب النفوذ.

كما حث المطران حنا المشاركين على توجيه نداء للرئيس الأمريكي المنتخب حديثًا للعمل على إنهاء هذا النزيف المستمر في غزة ولبنان، مؤكدًا أن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح السلام في المنطقة. وختم بالقول: "هذا المشرق عانى طويلًا من الحروب، وقد آن له أن ينعم بالسلام".

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