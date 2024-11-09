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رياضة

شوط أول للإصابات، ريال مدريد يتقدم على أوساسونا بهدفين ( فيديو)

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

تقدم  ريال مدريد، بهدفين دون رد امام  أوساسونا، بالشوط الأول في المباراة المقامة الآن على ملعب “سانتياجو برنابيو”  ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف ريال مدريد الأول فينسيوس جونيور في الدقيقة 34.

وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني بالدقيقة 42.

جود بيلينجهام،فيتو
جود بيلينجهام،فيتو

 وخرج رودريجو مصابا ليدخل بدلا منه إبراهيم دياز في الدقيقة 19.


كما سقط ميليتاو داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة 26 ليخرج مصابا.

 

وشهدت المباراة الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا إعصار دانا المدمر في اسبانيا مؤخرا.

وحرص مسؤولو استاد سانتياجو برنابيو على رفع لافتة علم اسبانيا في المدرجات حدادا على أرواح الضحايا. 

 

تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا 

 

حارس المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

 

ويسعى ريال مدريد لمصالحة جماهيره بعدما خسر في آخر مباراتين،  بتعرضه للهزيمة أمام برشلونة في الدوري الإسباني، قبل سقوطه ضد ميلان في  دوري أبطال أوروبا.

 

ويغيب عن ريال مدريد لمباراة أوساسونا تيبو كورتوا، ديفيد ألابا، أوريلين تشواميني وداني كارفاخال.

 

 

 

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا 


انطلقت مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأوساسونا 


تذاع مباراة ريال مدريد وأوساسونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع العلم أن لديه مباراة مؤجلة حيث لم يخض لقائه ضد فالنسيا في الجولة الماضية بسبب الإعصار، في حين أن أوساسونا لديه 21 نقطة، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي.

 

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