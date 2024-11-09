خريطة بأماكن الطرح الجديد لأراضى الإسكان المتوسط "مسكن"

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح جديد للأراضي السكنية والتى تضم 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 4747 قطعة أرض محور الأراضي الاسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني سيتاح لمدة شهرين حتى يوم 6 /1 /2025، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أية أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.



وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:



- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

ورابط التقديم من هنا

برنامج طرح قطع الأراضي السكنية الصغيرة للأفراد " مسكن" يأتي بغرض توفير قطع أراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم بشكل دائم ومُيسر وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع او تحويل جدية الحجز او الحجز)، ويضم المحور المعروض قطع أراضي مميزة الموقع ومتوسطة المساحة بالنسبة للمدينة.