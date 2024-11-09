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اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

الجنيه الاسترلينى
الجنيه الاسترلينى - فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني - فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

63.18  جنيه للشراء.

63.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

63.15   جنيه للشراء.

63.55   جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

63.14    جنيه للشراء.

63.54  جنيه للبيع.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني - فيتو 

 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

63.14    جنيه للشراء.

63.57  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

63.14    جنيه للشراء.

63.38  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

63.19  جنيه للشراء.

63.59    جنيه للبيع.

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
الجنيه الإسترليني - فيتو 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

كما يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

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