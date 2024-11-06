محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد طيار رائد محمد ناجى

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بأداء واجب العزاء والمواساة لأسرة الشهيد رائد طيار محمد ناجي ابن قرية العصايد التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والذي استشهد خلال تنفيذ مهمة تدريب بمنطقة الشلوفة بمحافظة السويس.

المحافظ يقدم واجب العزاء بديرب نجم -فيتو

القوات المسلحة ستظل درعا للوطن

أكد محافظ الشرقية أن القوات المسلحة المصرية ستظل درع الوطن وسيفه للحفاظ على أمنه واستقراره ورفع رايته خفاقة إلى عنان السماء قائلًا لن تنسى أبدًا شهداء الواجب والوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية

ذكرى الشهيد ستظل خالدة

مؤكدا أن ذكراهم ستظل خالدة في أذهاننا تقديرًا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاع عن أمنه واستقراره وسلامة أبنائه.

المحافظ يقدم واجب العزاء بديرب نجم -فيتو

بالغ التعازى والمواساة لأسرة الشهيد

أعرب المحافظ عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مرافقو المحافظ فى العزاء

رافق المحافظ في أداء واجب العزاء اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة وأحمد ضاحي مركز ومدينة ديرب نجم.

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