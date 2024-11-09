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خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية برشقة صاروخية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت قصف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.

 

صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة بإسرائيل 

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إن صافرات الإنذار دوت في أكثر من 50 مدينة وبلدة وموقعا من شمال إسرائيل حتى وسطها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  الجمعة، مقتل ضابط متأثرًا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان.

 

مقتل ضابط خلال المعارك مع عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيان: إن الرائد في قوات الاحتياط غي شبتاي (39 عاما) من الكتيبة 8207، توفي بعد جروح بليغة أصيب بها في المعارك بجنوب لبنان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.

 

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