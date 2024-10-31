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أعمال تنظيف بالوعات الأمطار بمدينة الحسينية في الشرقية

تنظيف المدينة وتسليك
تنظيف المدينة وتسليك بالوعات الأمطاربالحسينية محافظة الشرقية

قام  اليوم الخميس الموافق 2024/10/31  المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف  اسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال تنظيف بالوعات الأمطار ببندر مدينة الحسينية إستعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وموجة الطقس السييء.

رئيس الحسينية في الشرقية يوجه بتهذيب الأشجار بمدخل المدينة

تكليف هشام ابو الليل نائب رئيس المركز بالنظافة 

 كما قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بتكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة والمهندس ممدوح عبدالعال بالنزول إلى الشارع الحسيناوي لمتابعة أعمال النظافة بالفترة  طوال اليوم  ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية  الواجهة وشارع المركز وشارع المدارس والشارع الرئيسي

امام مجمع الخدمات الحكومية 

  وكذلك نظافة أمام مجلس مدينة الحسينية وأمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية وأمام بنك القاهرة وأمام بنك مصر وأمام البنك الأهلي المصري وأمام المواقف  أمام بوابة مدخل مدينة الحسينية على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

العوضي يفاجئ المركز التكنولوجي ويتابع أعمال النظافة بشوارع الحسينية بالشرقية

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

 وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم  الاشمونى  محافظ الشرقية بضرورة تكثيف أعمال النظافة داخل  المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية وقراها بمحافظة الشرقية ومتابعة أعمال النظافة علي الطبيعة.

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المهندس محمد العوضى رئيس مركز ومدينة الحسينية اسماعيل صبيح الحملة الميكانيكية المخلفات الصلبة والبلدية اعمال تسليك البالوعات استعدادا لاستقبال فضل الشتاء موجة الطقس السىء

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