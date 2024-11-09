البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تداولات الأسبوع

البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسات الأسبوع، حيث استطاعت 5 أسهم الحفاظ على المراكز الأولى من حيث الأسهم الأكثر نشاطا بحركة التداولات وهم ( لوتس، أصول، السويس لتوطين التكنولوجيا، ثمار، راية لخدمات مراكز الاتصال ).

وفي ذات السياق انخفض 5 أسهم فى المراكز الخمسة الأخيرة من بين عدد الاسهم المدرجة فى البورصة المصرية مثل ( جيتيكس - جولدن كوست - الاستثمار العقارى - النصر - كونتكت ).

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الاسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا - فيتو

وخلال السطور التالية ترصد لكم “فيتو” لحظيًّا حركة الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بحركة تداولات جلسات البورصة المصرية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا بحركة التداولات

لوتس.

اصول.

قناة السويس.

ثمار.

راية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا بحركة التداولات

جيتكس.

جولدن كوست.

اليكو.

النصر للحاصلات الزراعية.

كونتكت.

حركة المؤشرات ختام جلسات الاسبوع

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% عند مستوى 31264 نقطة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% عند مستوى 38821 نقطة

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% عند مستوى 13719 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% عند مستوى 8245 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 11504 نقاط.