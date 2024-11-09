محمد سلامة: إشادة واسعة بتنظيم البطولة الإفريقية للتجديف

التجديف، قال العميد محمد سلامة المدير الإداري للبطولة الإفريقية للتجديف المقامة في بورتو مارينا حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة 9 دول إفريقية، إنه تلقى إشادات واسعة من الدول المشاركة في المنافسات بحسن الضيافة والتنظيم.

وأضاف سلامة أن اختيار منطقة الساحل الشمالي لإقامة البطولة الأفريقية جاء بعناية فائقة نظرًا لحالة الجو المثالية لإقامة المنافسات في مثل هذا التوقيت من الوقت من العام.

وتابع العميد محمد سلامة: إن اتحاد التجديف حصل على دعم كامل من حيث الاستعداد للتجهيزات وتوفير الموافقات اللازمة لإقامة البطولة كما تم إعداد معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة بسبعة أيام لتجهيز اللاعبين واللاعبات للمنافسات من أجل حصد المراكز الأولى في البطولة الإفريقية للتجديف.

إشادة بتنظيم البطولة الأفريقية للتجديف

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

ويضم منتخب مصر 30 لاعبًا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، أدهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبد المحسن، عبد الرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم, هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، ربى حسام الدين، حبيبة محسن.

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميًّا بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عصرًا.

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، واللواء محمد نور المدير التنفيذي لاتحاد التجديف وعضو اللجنة العليا للبطولة فيما يضم الجهاز الفني والإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، اللواء عمرو رجائي المدير الفني والمدير الإداري للمنتخبات.