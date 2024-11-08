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رياضة

انطلاق البطولة الإفريقية للتجديف بمشاركة 9 دول (صور)

البطولة الإفريقية
البطولة الإفريقية للتجديف

انطلقت صباح اليوم الجمعة، البطولة الإفريقية التجديف بمشاركة 9 دول والمقامة في بورتو مارينا حتى يوم الإثنين المقبل. 

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميا بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرا.

وتشارك مصر في 11 سباقا اليوم الجمعة مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا كما تشارك مصر غدا السبت أيضا في 11 سباق مع دول تونس والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار.

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا. 

ويضم منتخب مصر  للتجديف 30 لاعبا ولاعبة وهم عبد الخالق البنا، سيف عز، عمر القماطي، زياد سلامة، سيد يحي، علي علاء، عمر حسام الدين، أدهم محجوب، احمد العتيق، محمد عبدالمحسن، عبدالرحمن سعد، مصطفى قنديل، يحيى زكريا، محمد عبدالمقصود، محمد هاني متولي، ياسين القماطي، ومن اللاعبات غادة ندا، مريم همام، إيمان الشرقاوي، ياسمين هويدي، جنى وائل، تقى هشام، جنى السيد، سهيلة إبراهيم, هنا خالد، مريم عوض الله، نور الهدى عرفة، عمر حسام الدين، حبيبة محسن.

يدير البطولة اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، فيما يضم الجهاز الفني والإداري للبطولة الإفريقية للتجديف كل من مصطفى العطار رئيس اللجنة الفنية، اللواء عمرو رجائي المدير الفني والمدير الإداري للمنتخبات مجدي عفيفي ودكتور محمد حسين رئيس لجنة المعلومات والتكنولوجيا في البطولة الأفريقية التجديف. 

ويضم الجهاز للفني للمنتخب المصري عادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبد الحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن ومسئولي الشاطئ الثنائي علي عبد الحكيم، سليمان البدراوي. 

ومن المقرر أن يحضر البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفرنسي جان كريستوف رولاند رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، والجزائري مهدي قريدي رئيس الاتحاد الإفريقي للتجديف.

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