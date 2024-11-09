السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميًّا، تتويج مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف

عمرو النوري رئيس
عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف، فيتو

التجديف، أعلن الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف فوز مصر بلقب البطولة الأفريقية للتجديف  بعد  تصدرها قمة المنافسات قبل انتهاء اليوم الثاني من منافسات البطولة الأفريقية التجديف.

وحصد  منتخب مصر 11 ميدالية متنوعة في منافسات اليوم الثاني من البطولة المقامة في بورتو مارينا حتى يوم الاثنين المقبل بمشاركة 9 دول إفريقية.

وجاءت تونس في المركز الثاني برصيد 8 ميداليات وما زال متبقي سباق أخير لن يؤثر علي  فوز مصر بالبطولة 

وقدم النوري الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نظرًا للدعم الكبير الذي يقدمه لاتحاد التجديف بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام.

وأضاف النوري أن البطولة الإفريقية 2024 المقامة في مصر بحضور 9 دول  إفريقية تشهد منافسة قوية بدأت ما بين مصر وتونس والجزائر بالإضافة إلى العديد من الدول الأخرى.

وتابع عمرو النوري أن مصر تقدمت في منافسات اليوم الأول والثاني بعدد كبير عن الميداليات التي حصدتها تونس

البطولة العربية للتجديف 

وتصدرت مصر جدول ترتيب البطولة الأفريقية للتجديف بـ11 ميدالية متنوعة خلال منافسات اليوم الأول والثاني من البطولة المقامة بمشاركة 9 دول في بورتو مارينا بالساحل الشمالي حتى يوم الاثنين المقبل.

وحصدت مصر 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية فيما جاءت تونس في المركز الثاني بواقع 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية فيما جاءت الجزائر في المركز الثالث برصيد ميدالية ذهبية و5 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

 

وشاركت مصر أمس الجمعة في 11 سباق مع تونس والجزائر وليبيا وأوغندا كما تشارك مصر اليوم السبت أيضا في 11 سباق مع دول تونس والجزائر وليبيا والسودان وكوت ديفوار.

ويشارك في منافسات التجديف الكلاسيك كل من مصر، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، كوت ديفوار، أوغندا، السودان، فيما يشارك في منافسات التجديف الشاطئ كل من مصر، الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، أوغندا.

وتقرر إقامة منافسات التجديف الكلاسيك أيام 8، 9، 10، 11 نوفمبر الجاري فيما تقام منافسات التجديف الشاطئ يومي 10، 11 نوفمبر الجاري وتنطلق المنافسات يوميًّا بداية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عصرًا.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري عادل بدر، وصفوت نسيم مدربي الآنسات ومحمود عبدالحليم وإسماعيل مجاهد مدربي الناشئين والعموم ومحمد عبد السلام مدرب خفيف الوزن.

شريف القماطي يعلن تشكيل قائمته في انتخابات اتحاد التجديف

مصر تتصدر بـ 11 ميدالية، نتائج منافسات اليوم الأول من البطولة الإفريقية للتجديف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

التجديف الاتحاد المصري للتجديف عمرو النوري البطولة الأفريقية للتجديف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر

مواد متعلقة

المصري البورسعيدي يسعى لمواصلة انتصاراته أمام الجونة بالدوري

الدوري المصري، البنك الأهلي يسعى إلى تعويض الهزيمة من الزمالك أمام فاركو

الدوري الإيطالي، إمبولي يتقدم على ليتشي بهدف في الشوط الأول

المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمباراته أمام الجونة في الدوري

الدوري المصري، قطة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وإنبي

مصدر: رمضان صبحي رفض الاعتذار لبيراميدز بعد واقعة التمرد

تشكيل إنبي في مواجهة ييراميدز بالدوري المصري

الدوري المصري، رمضان صبحي وماييلي يقودان بيراميدز في مواجهة إنبي

الأكثر قراءة

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

أثار جدلًا، أول قرار من لجنة الحكام بشأن هدف الزمالك في مرمى سموحة

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

منوعات

المزيد

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

يعاد تشغيله لأول مرة منذ 2005.. ما هو معبر كيسوفيم المثير للجدل في غزة ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads