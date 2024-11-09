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محافظ الإسكندرية يستقبل عمدة تيرانا وسفير ألبانيا بالقاهرة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية خلال الاستقبال

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أريون فلباي عمدة مدينة تيرانا وسامي شيبا سفير جمهورية ألبانيا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، في إطار ترشيح مؤسسة اناليند والاتحاد من أجل المتوسط لمدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ومدينة تيرانا بجمهورية ألبانيا، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من المتوقع أن تقوم بها المدينتين خلال عام 2025.

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وفي بداية اللقاء؛ رحب محافظ الإسكندرية بزيارة عمدة تيرانا وسفير ألبانيا إلى الإسكندرية، معربًا عن سعادته بترشيح مدينة الإسكندرية العريقة كعاصمة للثقافة والحوار حيث تتمتع المدينة بتاريخ طويل من دعم الإبداع الفكري والثقافي وتعميق الحوار بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والاحترام، وخلق فرص للتبادل الثقافي في أنحاء حوض البحر المتوسط.  

ومن جانبه؛ أعرب عمدة تيرانا عن سعادته بزيارة مدينة الإسكندرية العريقة وذلك عقب مشاركته في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة  wuf12، كما اقترح إعداد أجندة للنشاطات المشتركة في العديد من المجالات مثل الثقافة والرياضة والفن.

وأشاد محافظ الإسكندرية بمشاركة عمدة تيرانا في المنتدى الحضري العالمي، مضيفًا أنه أيضًا شارك في المؤتمر في أكثر من فاعلية لما للحدث من أهمية كبيرة.

وأوضح عمدة تيرانا أن مدينته تقف كشاهد حي على تعايش الثقافات والأديان والتأثيرات التاريخية في منطقة المتوسط، كما قام سيادته بدعوة محافظ الإسكندرية لزيارة مدينة تيرانا خلال عام 2025.

ورحب محافظ الإسكندرية بالدعوة وقام بدعوة عمدة تيرانا وسفير ألبانيا لزيارة بعض المعالم الثقافية والتاريخية بالإسكندرية، وعقب ذلك قام الوفد الألباني بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي بعد تبادل الصور والهدايا التذكارية بين الجانبين.

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الاسكندرية القاهرة ألبانيا

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