أنشيلوتي يجرب خطة جديدة لتصحيح مسار ريال مدريد

يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، لتنفيذ فكرة جديدة مع الميرنجي خلال هذا الموسم، لتصحيح مسار بعض الأمور داخل الملكي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يقدم أوريلين تشواميني أفضل مبارياته أمام ميلان، كما أنه واجه صيحات الاستهجان من الجماهير، بالإضافة إلى إصابته عقب الاصطدام مع ألفارو موراتا مهاجم الروسونيري.

وبسبب غياب تشواميني المحتمل لمدة شهر عن المباريات، يحاول أنشيلوتي البحث عن لاعب بديل يحل هذه الأزمة.

تجربة جديدة من أنشيلوتي داخل ريال مدريد

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي جرب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي كلاعب وسط، خلال تدريبات الملكي الأخيرة.

وأشارت إلى أن تجارب أنشيلوتي في التدريبات لا تنعكس دائما على التشكيلة الأساسية، حيث إنه سبق أن جرب إيدير ميليتاو مؤخرًا في في مركز الظهير الأيمن، لكن التجربة لم تف بالتوقعات.

وسبق أن لعب ميليتاو مع المنتخب البرازيلي في هذا المركز، كما أنه ظهر في في هذا الدور مع فريقه السابق بورتو.

وأوضحت أن ميندي لم يتمكن من استعادة الحالة الفنية التي جعلته مدافعًا لا يهزم في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، لكن الجهاز الفني وزملائه في الفريق يثقون في أدائه وقدرته الفطرية على الدفاع، والتي قد تؤهله للعب في مراكز أخرى.