السبت 09 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنشيلوتي يجرب خطة جديدة لتصحيح مسار ريال مدريد

أنشيلوتي
أنشيلوتي

يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، لتنفيذ فكرة جديدة مع الميرنجي خلال هذا الموسم، لتصحيح مسار بعض الأمور داخل الملكي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، لم يقدم أوريلين تشواميني أفضل مبارياته أمام ميلان، كما أنه واجه صيحات الاستهجان من الجماهير، بالإضافة إلى إصابته عقب الاصطدام مع ألفارو موراتا مهاجم الروسونيري.

وبسبب غياب تشواميني المحتمل لمدة شهر عن المباريات، يحاول أنشيلوتي البحث عن لاعب بديل يحل هذه الأزمة.

تجربة جديدة من أنشيلوتي داخل ريال مدريد 

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أنشيلوتي جرب الظهير الأيسر فيرلاند ميندي كلاعب وسط، خلال تدريبات الملكي الأخيرة.

وأشارت إلى أن تجارب أنشيلوتي في التدريبات لا تنعكس دائما على التشكيلة الأساسية، حيث إنه سبق أن جرب إيدير ميليتاو مؤخرًا في في مركز الظهير الأيمن، لكن التجربة لم تف بالتوقعات.

وسبق أن لعب ميليتاو مع المنتخب البرازيلي في هذا المركز، كما أنه ظهر في في هذا الدور مع فريقه السابق بورتو.

وأوضحت أن ميندي لم يتمكن من استعادة الحالة الفنية التي جعلته مدافعًا لا يهزم في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، لكن الجهاز الفني وزملائه في الفريق يثقون في أدائه وقدرته الفطرية على الدفاع، والتي قد تؤهله للعب في مراكز أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أنشيلوتي كارلو انشيلوتي ريال مدريد تشواميني فيرلاند ميندي

مواد متعلقة

كارلو أنشيلوتي: هذا الثنائي الأفضل في مسيرتي بالملاعب

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

كيليان مبابي ينتقد طريقة لعب كارلو أنشيلوتي

الأكثر قراءة

السيسي يوجه برفع مستويات المعيشة وتيسير حياة المواطنين

أزمة في الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي (تفاصيل)

الكهرباء تبدأ تغيير العدادات لـ4.5 مليون مشترك، وهذه أبرز الفئات المستهدفة

بعد حكم الدستورية العليا، أين وصل تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب؟

بعد حكم الدستورية، تعرف على توصيات إسكان النواب بشأن الإيجار القديم

أسعار الدواجن اليوم السبت 9 نوفمبر 2024

أثار جدلًا، أول قرار من لجنة الحكام بشأن هدف الزمالك في مرمى سموحة

ضبط مهندس تسلق هرم خفرع

منوعات

المزيد

تجدد آمال العثور على الطائرة الماليزية المختفية لهذا السبب

تفسير لغز أحد أكثر الظواهر الكونية غموضًا

بعد محاولتي اغتيال، ترامب يستعين بالكلاب الآلية لتعزيز حمايته (فيديو)

توقعات بحدوث زلزال مدمر يضرب الأرض، والسر إله "الفوضى والظلام" عند المصريين القدامى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 في الأسواق

يبدأ من 28 جنيهًا، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

يعاد تشغيله لأول مرة منذ 2005.. ما هو معبر كيسوفيم المثير للجدل في غزة ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو وقت قراءة سورة ق وما فضلها؟

حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بغير الصيغ الواردة في السنة

"العالمي للفتوى": المانيكير يبطل الوضوء والصلاة في هذه الحالة (فييدو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads